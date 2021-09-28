ابن عم ضحية ملاهي الإسكندرية يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف مروان ناصر، ابن عم الطفلة ضحية ملاهي الإسكندرية، تفاصيل سقوط الطفلة دنيا من الملاهي، قائلا: "فوجئت باتصال من أختي بتصرخ وبلغتني أن دنيا وقعت من الملاهي".





وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه توجه للمستشفى التي حجزت فيها دنيا، وكان بالمستشفى ملاك الملاهي وحاولوا تهدئتهم، مضيفا: "حاولوا يهدونا وقالوا أن البنت سليمة وقال أنها سليمة.. بس البنت كانت ميتة واخدة خبطتين، كان بيضحك عليا".



