Advertisements
ابن عم ضحية ملاهي الإسكندرية يكشف التفاصيل (فيديو)
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:16 ص
هدى عبدالرازق
كشف مروان ناصر، ابن عم الطفلة ضحية ملاهي الإسكندرية، تفاصيل سقوط الطفلة دنيا من الملاهي، قائلا: "فوجئت باتصال من أختي بتصرخ وبلغتني أن دنيا وقعت من الملاهي".
وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه توجه للمستشفى التي حجزت فيها دنيا، وكان بالمستشفى ملاك الملاهي وحاولوا تهدئتهم، مضيفا: "حاولوا يهدونا وقالوا أن البنت سليمة وقال أنها سليمة.. بس البنت كانت ميتة واخدة خبطتين، كان بيضحك عليا".
وأضاف أنهم بعدما تأكدوا أن دنيا حالتها سيئة بدأوا يهربوا من المستشفى، متابعا: "الملاهي ليس لها ترخيص ولا عناصر أمان، لازم حد يموت عشان الدنيا تتحرك"، لافتا إلى أنه يتردد أن الأرض المقامة عليها الملاهي ليست ملكا لأصحاب الملاهي.