Advertisements

براعم النادي تتوج بكأس الفيوم للمواهب والبراعم للوشو كونغ فو

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة كأس الفيوم للمواهب والبراعم للوشو كونغ فو، والتي أقيمت بصالة النادي، على مدار يومين، بمشاركة أندية الفيوم ومراكز الشباب، ويتوج نادي محافظة الفيوم بكأس البطولة.

شارك في البطولة أندية ومراكز شباب " نادي الفيوم وشباب أبشواي وشباب سيلا والتطبيقيين وشباب الشروق وشباب إطسا وشباب ناصر ومنشأة عبد الله وكفر محفوظ".

نادي الفيوم حصل على المركز الأول وكأس البطولة بعد حص 24 ميدالية ذهبية، يليه أبشواي بـ 12 ميدالية ذهبية، ثم سيلا والتطبيقين ثالث، بواقع 5 ميداليات ذهبية.

حضر محمود سلطان خيري، رئيس منطقة الفيوم للوشو كونغ فو، وأمير سيد نائب المنطقة، ومن مجلس إدارة نادي الفيوم، كلا من فتحي مناع، والدكتور طارق السواح، وسامي محجوب مدير النشاط الرياضي وأشرف عقل، مشرف النشاط، ومحسن مختار، مشرف النشاط.

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

منذ أقل من ساعتين

شاليمار شربتلي تفتتح معرض أجيال بجاليري هالة بمدينة نصر

منذ نصف ساعة

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

أسباب إجتماع الخطيب بشركة كرة القدم بالأهلي

منذ 35 دقيقة

ليس بيرسي تاو.. حقيقة معاناة نجم الأهلي من إصابة مزمنة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مدرب تيراسبول يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 21 ساعة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 11 ساعة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قرار الزمالك الأخير بشأن أزمة بن شرقي

منذ ساعتين و 13 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

10:30 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

10:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

04:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements