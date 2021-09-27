براعم النادي تتوج بكأس الفيوم للمواهب والبراعم للوشو كونغ فو





أختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة كأس الفيوم للمواهب والبراعم للوشو كونغ فو، والتي أقيمت بصالة النادي، على مدار يومين، بمشاركة أندية الفيوم ومراكز الشباب، ويتوج نادي محافظة الفيوم بكأس البطولة.



شارك في البطولة أندية ومراكز شباب " نادي الفيوم وشباب أبشواي وشباب سيلا والتطبيقيين وشباب الشروق وشباب إطسا وشباب ناصر ومنشأة عبد الله وكفر محفوظ".



نادي الفيوم حصل على المركز الأول وكأس البطولة بعد حص 24 ميدالية ذهبية، يليه أبشواي بـ 12 ميدالية ذهبية، ثم سيلا والتطبيقين ثالث، بواقع 5 ميداليات ذهبية.



حضر محمود سلطان خيري، رئيس منطقة الفيوم للوشو كونغ فو، وأمير سيد نائب المنطقة، ومن مجلس إدارة نادي الفيوم، كلا من فتحي مناع، والدكتور طارق السواح، وسامي محجوب مدير النشاط الرياضي وأشرف عقل، مشرف النشاط، ومحسن مختار، مشرف النشاط.