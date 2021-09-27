دنديل بطلا لدوري مستقبل وطن لكرة القدم ببنى سويف











شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"مساء اليوم" نهائي دوري كرة القدم الذي تتظمه أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف للموسم الثالث حيث أقيمت المباراة النهائية بملعب الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، والتي جمعت بين فريقي دنديل ممثل "مركز ناصر" ومنشأة الأمراء ممثل "مركز اهناسيا "،وانتهت بفوز فريق دنديل بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين



وشهد النهائي حضور كل من :النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن،النائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة،النائب محمد سيد جنيدي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ( النائب على بدر،الدكتور عبد الله على مبروك،الدكتورة منى عبد الله، النائب طه أبو الناظر، النائب نادر نسيم،النائب أحمد محيسن،النائب رمضان أبوحسان، د.حنان سليمان، النائب محمد رجب)وصلاح بدر رئيس فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بمحافظة بني سويف، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف



بعد انتهاء المباراة سًلم المحافظ كأس البطولة وميداليات ومكافأة المركز الأول لفريق دنديل ، فيما تم تسليم مكأفاة مالية وميدالية المركز الثاني للوصيف فريق منشأة الأمراء ، بجانب تسليم ميداليات ومكافاة المركز الثالث لفريق الواسطى ،حيث أثنى المحافظ على الجهد الذي بذلها القائمون على تنظيم الدورة،والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لشغل أوقات الفراغ في أعمال إيجابية ومفيدة ، وللحفاظ على الصحة العامة باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية



فيما أشار النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن_رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب_، إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لإقامة الدورات بجميع المحافظات للنهوض بالشباب وحثهم على الرياضة والبعد عن الإدمان والجماعات الإرهابية، مشددًا على أن هذه الدورات ستفرز العديد من من المواهب الكروية في مختلف المحافظات



في حين أوضح النائب حسام العمدة أن منافسات البطولة شارك فيها 268 فريقا بإجمالي 2680(لاعبين وأجهزة فنية وإدارية) من مختلف مراكز المحافظة،والتي بدأت بمباريات تمهيدية على مستوى الوحدات الحزبية ،مرورا بالتصفيات على مستوى المراكز وصولاً إلى التصفيات على مستوى المحافظة،حيث تأهل للمربع الذهبي فرق (الواسطى، منشأة الأمراء، الحكامنة، ودنديل)،حيث صعد للنهائي فريقا منشأة الأمراء ودنديل والتي حسمها الأخير بفوزه باللقب والبطولة في زمن المباراة الأصلى ، فيما انتهت مباراة تحديد المركز الثالث بفوز فريق الواسطى على الحكامنة