Advertisements

محافظ بني سويف يؤكد دعمه الكامل للقطاع الرياضي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني





التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمجلس إدارة منطقة بنى سويف لكرة القدم ،وذلك في حضور مصطفى إبراهيم محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وصلاح بدر رئيس فرع كرة القدم بني سويف ، عبد الحكيم حلمي رئس لجنة المسابقات،وسيد عطا عضو مجلس إدارة،وعلى سليم رئس نادي بني سويف،وتونى عثمان رئيس نادي الشبان المسلمين ،وأحمد سعد نادي تليفونات بني سويف، وطه عطا مركز شباب ببا،وجمال عويس رئيس نادى الواسطى،وأبو الجود مركز شباب باروط،ووائل حبيب نادى لافينا،وشعبان نادى،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع .

حيث أكد محافظ بني سويف على دعمه الكامل لجهود فرع الاتحاد للنهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك المواهب في كل الفئات العمرية بداية من الأطفال و الطلائع حتى الشباب ، وفي مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية ، خاصة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الجماهيرية الأولى ، وبرزت عدد من مراكز الشباب بالمحافظة في اللعبة على مستوى الجمهورية كان آخرها مركز شباب بليفيا ، بجانب تحقيق حلم صعود الأندية للدوري الممتاز .

واستمع المحافظ لرؤساء الأندية ومراكز الشباب الحضور ، الذين طرحوا مجموعة من المقترحات التي تدعم مسار كرة القدم بالمحافظة ، وبعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمامهم في بعض الجوانب ، وبعض المشكلات التي تواجه الأندية الرياضية ومراكز الشباب بشكل عام ، والدعم والتعاون الممكن في مجال تذليلها .

أخبار تهمك

شاليمار شربتلي تفتتح معرض أجيال بجاليري هالة بمدينة نصر

منذ نصف ساعة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب تيراسبول يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ ساعتين

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 8 ساعات

جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس بيرسي تاو.. حقيقة معاناة نجم الأهلي من إصابة مزمنة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 11 ساعة

أسباب إجتماع الخطيب بشركة كرة القدم بالأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قرار الزمالك الأخير بشأن أزمة بن شرقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

10:30 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

10:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

04:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements