محافظ بني سويف يؤكد دعمه الكامل للقطاع الرياضي











التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمجلس إدارة منطقة بنى سويف لكرة القدم ،وذلك في حضور مصطفى إبراهيم محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وصلاح بدر رئيس فرع كرة القدم بني سويف ، عبد الحكيم حلمي رئس لجنة المسابقات،وسيد عطا عضو مجلس إدارة،وعلى سليم رئس نادي بني سويف،وتونى عثمان رئيس نادي الشبان المسلمين ،وأحمد سعد نادي تليفونات بني سويف، وطه عطا مركز شباب ببا،وجمال عويس رئيس نادى الواسطى،وأبو الجود مركز شباب باروط،ووائل حبيب نادى لافينا،وشعبان نادى،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع .



حيث أكد محافظ بني سويف على دعمه الكامل لجهود فرع الاتحاد للنهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك المواهب في كل الفئات العمرية بداية من الأطفال و الطلائع حتى الشباب ، وفي مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية ، خاصة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الجماهيرية الأولى ، وبرزت عدد من مراكز الشباب بالمحافظة في اللعبة على مستوى الجمهورية كان آخرها مركز شباب بليفيا ، بجانب تحقيق حلم صعود الأندية للدوري الممتاز .



واستمع المحافظ لرؤساء الأندية ومراكز الشباب الحضور ، الذين طرحوا مجموعة من المقترحات التي تدعم مسار كرة القدم بالمحافظة ، وبعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمامهم في بعض الجوانب ، وبعض المشكلات التي تواجه الأندية الرياضية ومراكز الشباب بشكل عام ، والدعم والتعاون الممكن في مجال تذليلها .