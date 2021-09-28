تعرف على حقيقة ظهور "متوحش" كورونا الجديد في مصر (فيديو)

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري الأمراض الباطنية العامة، حقيقة ظهور متحور جديد لكورونا يسمى بـ "المتوحش"، قائلًا: "كورونا فيروس يميل للتحور، ومن الممكن أن يظهر متوحش كورونا، وهذا تعبير مجازي عن امكانية ظهور متحور لا نستطيع ان نواجه باللقاحات المتوفرة حاليًا".



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن بعض الحاصلين على اللقاح أصيبوا بالفعل بكورونا، وبدأت تظهر عليهم أعراض شديدة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في بداية الحصول على اللقاح، وهذا يحذرنا من ظهور متوحش كوورنا.



ولفت إلى مواجهة "متوحش" كورونا يكون من خلال توسيع دائرة الحصول على اللقاح، لأن هذا يقلل من فكرة تحور الفيروس وانتشاره.