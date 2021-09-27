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تعرف علي الموعد الجديد لمباراة القناة والنصر

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
رأفت أمين وأحمد كمون

قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير مواعد مباراه القناة والنصر من الجولة الأولى بدوري القسم الثاني المجموعه الثانيه مجموعه القاهره.

وتم تأجيل موعد المباراة لتقام يوم الخميس 25 نوفمبر بدلا من إقامته يوم الجمعه المقبل علي ملعب استاد القناة القديم بمدينة الاسماعيليه.

ويقود فريق القناة فنياً المدير الفني علاء عبدالعال
ويقود النصر فنيآ المدير الفني خالد غنيم.

وبعد هذا التأجيل يستهل فريق النصر مبارياته بدوري القسم الثاني الموسم الجديد يوم الجمعة 8 اكتوبر بمواجهة الترسانة في الجولة الثانية علي ملعب النصر.

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