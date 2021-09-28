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أسباب إجتماع الخطيب بشركة كرة القدم بالأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف العام على قطاع كرة القدم، عن أن سلسلة الاجتماعات التي أجراها اليوم بين ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية وإدارتي التعاقدات واللوائح لن تكون الأخيرة، وهناك اجتماع سوف ينعقد الأسبوع المقبل بين ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وموسيماني المدير الفني، واجتماع آخر مع لجنة المواهب التي يترأسها فتحي مبروك، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لإطلاع شركة الكرة على نظام العمل في كافة أرجاء القطاع.

وكان محمود الخطيب قد عقد عدة جلسات اليوم، لممثلي شركة الأهلي لكرة القدم حسام غالي عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والكابتن عبد المنعم شطة مدير عام الأكاديميات، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، وحنان الزيني مدير اللوائح، كما حضر الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط.

وقام محمود الخطيب بشرح الخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي لإنشاء شركة الأهلي لكرة القدم، والأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها من وراء هذه الخطوة، والتأكيد على كفاءة الشخصيات التي تولت مقاليد الأمور بالشركة.

الكلمات المفتاحية

شركة الاهلي لكرة القدم بيبو الدوري المصري الخطيب

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