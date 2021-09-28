مدرب تيراسبول يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا





أقر مدرب شيريف تيراسبول المولدوفي، الأوكراني يوري فيرنيدوب، أن فريقه أدنى في المستوى من ريال مدريد، خصمه في المباراة المرتقبة مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على ضرورة التنافس بشرف أمامه دون الشعور بالخوف ولكن باحترام.

وقال فيرنيدوب في المؤتمر الصحافي عشية المواجهة: "ريال مدريد هو ريال مدريد، إنه فريق، الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا داعي للخوف، علينا أن نحترم ريال مدريد، لكن لا نخاف منه، علينا أن نخرج ونلعب بأفضل طريقة ممكنة، أي فريق يفكر في الفوز، وكذلك نحن، لكننا نعلم أننا نلعب ضد ريال مدريد، أهم شيء هو التنافس بشرف".

وتابع: "نحن سعداء للغاية لوجودنا في مدريد، غداً لدينا مباراة شرف، نريد حقاً أن نذهب إلى هذا الملعب الرائع وأن نكون قادرين على تقديم مباراة جيدة، إنهم المنافسون الأقوى وكلنا على استعداد تام، وقطعنا شوطاً طويلاً لنكون هنا".

وشدد فيرنيدوب على ضرورة الاستمتاع باللعب على ملعب سانتياغو برنابيو، قائلاً: "نعيش جميعاً نفكر في مباراة الغد، بالنسبة لنا، من المهم جداً اللعب ومحاولة الاستمتاع، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".

وأضاف: "درسنا ريال مدريد جيداً، نحن نعلم أن لديه العديد من اللاعبين المتميزين، هم صفوة لاعبي كرة القدم بداية من حارس المرمى والدفاع".

ويستضيف الريال مساء الثلاثاء، شيريف تيراسبول على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



