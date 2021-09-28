منتخب السويس يعلن قائمة الموسم الجديد



يستعد الفريق الاول بنادى منتخب السويس أحد اعرق أندية القسم الثانى بمجموعة القاهرة لخوض منافسات الموسم الجديد "2021-2022".



ويتطلع فريق منتخب السويس للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل فى ظل التنافس القوى فى مجموعة القاهرة والقناة.



وتضم قائمة الجهاز الفنى: سعد فاروق مدير فني، وصلاح عثمان، ومحمود معاز مدرب عام، ومحمود معاذ مدرب عام، وهيثم عبده مدرب، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمي، والجهاز الإداري سامح قناوي مدير اداري، ونبيل احمد محمد بنه مدير شئون اللاعبين، واحمد عيسي اداري، والجهاز الطبي دكتور اكرم عبد العزيز طبيب الفريق، ومحمد شفيق، وحسام عبد العزيز، ومحمد عبد الستار مدلك.



وشملت قائمة الفريق الأولى 9 لاعبين كلا من: نادر عاطف حارس مرمى، أحمد فتحى، أحمد زغلول، محمد علاء هيكل، مصطفي حافظ، ابراهيم عوض، يوسف محمد، اسلام اسامه، محمد كريسبو.



وضمت القايمه حسام ابو المجد وأسامة إبراهيم لاعبين تحت السن.



كما تعاقد مسئولو نادى السويس مع 19 لاعبا هم، محمود كوكو تجديد عقده، محمود قطب تجديد عقده، وحسنى ذكى لاعب وسط زد اف سى، وهانى رشدى مهاجم الزمالك السابق، وعبد الرحمن السويسى مهاجم حرس الحدود السابق، وأحمد سعيد حارس مرمى الترساتة السابق، ومحمد رزق ظهير ايمن شباب ابو حماد، وأحمد عماد ضبش لاعب وسط الفيوم، وكريم الشافعى لاعب وسط الفيوم، جاستس ارثر ( غانا ) مدافع ديروط، وباسم عادل مدافع القناة، وكريم حسن جناح ايسر فاركو، احمد حاتم ظهير ايمن دكرنس السابق، محمد حموده ظهير ايسر دكرنس السابق، محمد علاء جناح ابو قير للاسمدة، وأحمد عبد الحكيم مدافع الفيوم السابق، وجيروم فيليب مهاجم تلفونات بنى سويف، وأدهم حسن مهاجم الفيوم وأحمد القرموطى مهاجم الفيوم.





ويذكر أن فريق منتخب السويس يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق زد اف سي المقرر اقامته يوم الجمعه القادم.