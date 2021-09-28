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بالأبيض.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:57 ص
ريهام أيمن
ريهام أيمن
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بإطلالة بيضاء، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: البرنسيسة - قمر - مشاء الله".

يذكر أن ريهام أيمن، تعافت فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

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