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شاهد.. ماذا ينقص مصر لتصبح الواجهة العالمية الأولي في السياحة؟
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:15 ص
كساب أحمد
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن الله حب مصر بالإمكانيات وتاريخ على مر آلاف السنوات، ورغمك ذلك لم نحسن استخدام كل هذه الأدوات الاستخدام الامثل لتحقيق أعلى دخل من السياحة.
وتابع "حلقة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر تمتلك كافة الامكانيات والخبرات التي تؤهلها لكي تكون واجهة سياحية عالمية، لافتَا إلى أن التاريخ المصري يدرس في كل العالم، وهذا شيء يفخر به كل مصري.
ولفت إلى أن القطاع السياحي قام بتحقيق دفعة قوية للكثير من الدول حول العالم، مشددًا على ضرورة إثراء الاجندة السياحية المصرية طوال العالم، لكي تحتل مصر المكانة الاولى عالميًا في مجال الساحة معقبًا: " لازم يكون لدينا فاعليات سياحة طوال العالم في كافة المدن المصرية"