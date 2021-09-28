شاهد.. ماذا ينقص مصر لتصبح الواجهة العالمية الأولي في السياحة؟

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن الله حب مصر بالإمكانيات وتاريخ على مر آلاف السنوات، ورغمك ذلك لم نحسن استخدام كل هذه الأدوات الاستخدام الامثل لتحقيق أعلى دخل من السياحة.





وتابع "حلقة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر تمتلك كافة الامكانيات والخبرات التي تؤهلها لكي تكون واجهة سياحية عالمية، لافتَا إلى أن التاريخ المصري يدرس في كل العالم، وهذا شيء يفخر به كل مصري.



