Advertisements
يوسف الحسيني: إرادة المصريين الأقوى على مستوى العالم (فيديو)
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:32 ص
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسين، إن إرادة المصريين في البناء هي الأقوى على مستوى كل شعوب العالم على مر التاريخ، معقبًا: "إرادة المصريين لا يفوقها سوى إرادة الله عز وجل".
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المصريين استطاعوا أن يقوم ببناء أهم وأكبر الحضارات على مستوى العالم في الماضي، وهؤلاء المصريين هم القادرين على بناء الحضارة الآن.
ولفت إلى أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم، وقامت بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "حد هيجي يقول لي في دول قامت بإنجازات أكبر، هقول له في وقت قد أيه، وهل كانت ظروفهم مماثلة للمصريين".