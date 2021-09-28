يوسف الحسيني: إرادة المصريين الأقوى على مستوى العالم (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسين، إن إرادة المصريين في البناء هي الأقوى على مستوى كل شعوب العالم على مر التاريخ، معقبًا: "إرادة المصريين لا يفوقها سوى إرادة الله عز وجل".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المصريين استطاعوا أن يقوم ببناء أهم وأكبر الحضارات على مستوى العالم في الماضي، وهؤلاء المصريين هم القادرين على بناء الحضارة الآن.



