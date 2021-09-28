رد رسمي.. سر عودة شوقي غريب للمنتخب الأوليمبي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أن السبب وراء تعيين شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الأوليمبي هو إنجازاته على مستوى العناصر الشابة.





وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،"عقد شوقي غريب كان ينتهي بنهاية الأولمبياد من الأساس".





وتابع :" انجازات شوقي غريب تتحدث عنه وأرقامة جيدة".





وأكمل :"نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة فضل بقاء شوقي غريب ويرى أن استمراره أفضل من جلب مدرب جديد".



