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عاجل.. الأهلي يحسم تجديد عقد معلول

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:20 ص
معلول
معلول
أكد الإعلامي محمد فاروق، مسئولي النادي الأهلي نجحوا في حسم مصير التونسي علي معلول، وتم الاتفاق معه بشكل شبه نهائي على التجديد موسمين، ليستمر بذلك اللاعب التونسي مع القلعة الحمراء ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": " علي معلول سيحصل على مليون و250 ألف دولار في الموسم الواحد ليستمر كأعلى عقد في النادي الأهلي".

وأضاف: " الأهلى ينتظر الوقت المناسب لتوقيع العقود بشكل رسمي وإعلان بقاء معلول في الفريق باعتباره أحد أهم نجوم المارد الأحمر خلال السنوات الماضية".

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