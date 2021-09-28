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أستاذ كبد: نصف سكان العالم لديهم جرثومة المعدة (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، إن جرثومة المعدة تم اكتشافها بالصدفة، وهى عبارة عن جرثومة تستوطن الغشاء المخاطي للمعدة، وتسبب بعض المشاكل الصحية.

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نصف سكان العالم لديهم جرثومة المعدة، ونسبة كبيرة من المصريين مصابون بجرثومة المعدة، لافتا إلى أن هذه الجرثومة قد تسبب سرطان المعدة، ونوع من سرطان الغدد اليمفاوية.

وأضاف أن جرثومة المعدة قد تنتقل بالأكل والشراب واللعاب، وتعتبر الميكروب الأكثر انتشارا في تاريخ البشرية، ولا يوجد أعراض محددة تدل على الإصابة بجرثومة المعدة.

ونوه بأن من يشعرون بحرقة في المعدة باستمرار، او تاريخ مرضي عائلي بسرطان المعدة، أو نقص في الحديد والصفائح الدموية غير مبرر عليهم إجراء تحليل الجرثومة.

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مرض جرثومة المعدة جرثومة المعدة بوابة الفجر الفجر

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