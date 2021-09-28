موعد مباراة ميلان ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب"سان سيرو".





ويتواجد ميلان في المجموعة الثانية رفقة كل من أتلتيكو مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي - بورتو البرتغالي.





وفقد ميلان ثلاث نقاط في أولى اختبارات دور المجموعات، عندما تلقى الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد".





على الجانب الآخر تعادل أتليتكو مدريد أمام بورتو البرتغالي سلبا دون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لمجموعات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



