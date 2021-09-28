موسوعة جينيس: تسجيل 9 أرقام قياسية في مصر خلال عام

قال الدكتور أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي لموسوعة جينيس في مصر، إن بلادنا تغزو مجالات كانت حكرا على بعض الدول بعد إنشاء أكبر محطة معالجة في العالم المتمثلة في محطة مياه بحر البقر، موضحا أن مصر حققت رقم قياسي كبير.



وأوضح "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الأرقام القياسية التي كانت مسجلة من قبل تفوقت عليها المحطة الجديدة، مشيرا إلى أنها أكبر محطة معالجة في العالم.



ولفت إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تفوقت على نظيراتها في البرازيل وكندا،موضحا: كان هناك محطتين قريبتين من بحر البقر إحداهما في البرازيل والأخرى في كندا، لكن المحطة المصرية تفوقت عليهما في السعة التخزينية، كما من المقرر تسجيل مشروعين أو 3 بموسوعة جينيس خلال الفترة المقبلة.



وأكمل أن المشروع الذي يحقق 3 أرقام قياسية يعتبر مشروعا أيقونيًا، لافتًا إلى تسجيل ما يقرب من 9 أرقام قياسية خلال عام بمصر، وهو ما يعكس نهضة حقيقية.

