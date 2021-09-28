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مي كساب تكشف عن سبب زيادة وزنها بشكل كبير

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشفت الفنانة مى كساب، عن سبب البدانة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، وذلك خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت مي كساب أن وفاة والدتها عرضتها لحالة اكتئاب شديدة، مما جعلها تأكل بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة وزنها.


كما أوضحت أنها خضعت لنظام غذائى الفترة الماضية، خاصة بعدما انجبت ابنتان، وهو ما جعلها تترك نفسها خلال ما بعد الولادة، مشيرة إلى أنها تتابع مع طبيب تغذية حتى تعود إلى الوزن المثالى.

يذكر أن مي كساب يعرض لها حاليا حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

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مي كساب عقبال عوضك زيادة الوزن برنامج كلمة اخيرة البدانة

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