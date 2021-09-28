أول تعليق لـ"حمدي ووفاء" على أرباحهم المعلنة (فيديو)

قال حمدي، اليوتيوبرز الشهير، إن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأرباح التي حققوها من اليوتيوب هي أرقام "خزعبلية"، وليست حقيقية، أو منطقية.





وأشار "حمدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك محتويات لا يكون عليها أرباح، لافتًا إلى أن عدد مشاهدات الفيديو مقياس للشهرة وليس الربح، مضيفا: "عشان المحتوى مصري وأغلب اللي بيشوفوه مصريين ومش منتشر بيحاسبونا بالـسنت الأمريكي".





وأضاف أنهم يرحبون بقرار الضرائب العامة بفرض ضريبة على "اليوتيوبرز والبلوجرز"، لافتًا إلى أنه لو كانت الأرباح المعلنة حقيقية لن يلجأ لفتح مشروع خاص به.



