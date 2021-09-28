Advertisements

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:23 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
كساب أحمد
قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، تعليقًا على ارتفاع الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" خلال الأسبوع الأخير بنسبة 98.8% موضحة: "الوفيات تحسب على أنها نِسب، وليست أرقامًا فقط".

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن ارتفاع أعداد الإصابات بدأ منذ مطلع سبتمبر الجاري، والتوقعات كانت تشير لزيادة الوفيات بعد زيادة الإصابات بأسبوعين، وهو ما حدث بالفعل، لافتة إلى أن معدل الوفيات لم يخرج عن سياق التوقعات المرصودة مسبقًا في حسابات الموجة الرابعة.

ولفتت إلى أن الآلية المثلى المتاحة لوقف زيادة الإصابات تتمثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحصول على لقاح كورونا، معقبة: "لو قلنا عدد سكان مصر 100 مليون فلدينا نحو 20 مليون منهم هم الفئة الأكثر عرضة للوفاة بسبب التداعيات الخاصة بعد الإصابة بفيروس كورونا".

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا كلمة اخيرة فيروس كورونا

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ 37 دقيقة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

رد فعل رامي رضوان على بكاء دنيا سمير غانم على والديها الراحلين لحظة تكريمهما

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لماذا لم تتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخالفت التوقعات؟ الصحة تفجر مفاجأة

"الصحة" تحذر المواطنين: نتوقع زيادة إصابات كورونا الفترة المقبلة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

شاهد.. "الصحة" تكشف فعالية اللقاحات وإمكانية الإصابة بكورونا

"الصحة" تصدم المواطنين بهذا التوقع لإصابات كورونا في العيد (فيديو)

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تكشف الوضع الوبائي الحالي في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

04:23 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

10:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements