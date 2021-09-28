"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، تعليقًا على ارتفاع الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" خلال الأسبوع الأخير بنسبة 98.8% موضحة: "الوفيات تحسب على أنها نِسب، وليست أرقامًا فقط".





وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن ارتفاع أعداد الإصابات بدأ منذ مطلع سبتمبر الجاري، والتوقعات كانت تشير لزيادة الوفيات بعد زيادة الإصابات بأسبوعين، وهو ما حدث بالفعل، لافتة إلى أن معدل الوفيات لم يخرج عن سياق التوقعات المرصودة مسبقًا في حسابات الموجة الرابعة.



