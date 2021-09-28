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رضا عبدالعال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:43 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما حادا على اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب قرار عودة شوقي غريب من جديد لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "ماذ قدم شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي حتي يعود من جديد؟، شوقي غريب لم يقدم أى أداء فى أولمبياد طوكيو على الرغم من امتلاكه أفضل لاعبين فى مصر ولكنه فشل فى تقديم أداء مميز".

وأضاف: "قرار عودة شوقي غريب "تهريج"، وهناك أشياء غريبة تحدث من اتحاد الكرة، ما يحدث غير مبرر على الإطلاق".

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شوقي غريب رضا عبدالعال اتحاد الكرة

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