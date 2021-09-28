جامعة الإسكندرية: تطعيم 65% من العاملين والطلبة (فيديو)

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن لقاح كورونا يعتبر خط الدفاع الاول، موضحًا أنهم يكادوا يكونوا انتهوا من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة بالتطعيم، ويعملوا حاليًا على تطعيم الطلاب.





وأضاف "قنصوه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي قامت بتوفير التطعيم، موضحًا أن تطعيم الطلاب يتم على مرحلتين، تطعيم الطلاب الجدد، والطلاب القدامي، منوهًا بأنه تم تطعيم 17 الف من الطلاب القدامي، والجدد يتم تطعيمهم مع الكشف الطبي والذي ينتهي الأسبوع القادم بنسبة 25-30% من الطلاب تم تطعيمهم.





وتابع رئيس جامعة الإسكندرية، أن نسبة تطعيم منتسبي الجامعة داخل الجامعة تصل لـ 65%، والنسبة المتبقية هي لشرائح قد حصلت على اللقاح من قبل، والبعض أُصيب بالفيروس وسوف يتناول اللقاح بعد فترة قصيرة، والبعض ليس لديهم رغبة الحصول عليه، مشددًا على أن من يرفض التطعيم من أعضاء التدريس عليه إجراء تحليل "pcr" أسبوعيًا لتأكيد أنه غير مصاب بكورونا لحين إصدار قرار بكون التعليم يصبح إجباري، كما يتم دراسة تطبيق نفس الأمر على الطلاب.



