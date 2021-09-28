تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

يحل أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني ضيفاً ثقيلاً على ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب"سان سيرو".





ويتواجد الروخي بلانكوس في المجموعة الثانية رفقة كل من ميلان الإيطالي - ليفربول الإنجليزي - بورتو البرتغالي.





وتعادل أتليتكو مدريد أمام بورتو البرتغالي سلبا دون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".





ومن المقرر أن يبدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمي: أوبلاك.





خط الدفاع: سافيتش، فيليبي، هرموسو، تريبير.





خط الوسط:، كوندوجبيا، كاراسكو، لورينتي، رودريجو دي بول.





خط الهجوم: سواريز، جريزمان





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لمجموعات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط



