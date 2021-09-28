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"الصحة" توجه رسالة عاجلة لطلبة الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد الأزهرية
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:06 ص
كساب أحمد
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف تلقيح طلبة الجامعات الأهلية والخاصة والأزهرية، مطالبًا الطلبة بالتسجيل عبر الموقع وتلقي اللقاح، أو التوجه مباشرة لأقرب مركز شباب للحصول على اللقاح.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "وفرنا مليون جرعة من اللقاحات، وخلال هذا الأسبوع سوف نسليم المليون الثاني والثالث".
وفيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني زف مجاهد بشرى سارة قائلًا: "المستهدف في هذا القطاع مليون شخص جرى تطعيم ما يزيد عن 900 ألف منهم، والمتبقي فقط أقل من 100 ألف ومتوقع الانتهاء منهم خلال الأيام القلية المقبلة ".