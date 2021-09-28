"الصحة" توجه رسالة عاجلة لطلبة الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد الأزهرية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف تلقيح طلبة الجامعات الأهلية والخاصة والأزهرية، مطالبًا الطلبة بالتسجيل عبر الموقع وتلقي اللقاح، أو التوجه مباشرة لأقرب مركز شباب للحصول على اللقاح.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "وفرنا مليون جرعة من اللقاحات، وخلال هذا الأسبوع سوف نسليم المليون الثاني والثالث".



