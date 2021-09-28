عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي









نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، في الحصول على خدمات أحد نجوم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وأكد الإعلامي سيف زاهر، أن نادي فيوتشر إف سي نجح في الحصول على ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان خرج ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات الجنوب أفريقي بيستو موسمياني.





ونجح لاعبو المارد الأحمر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق الفوز على نظيره نادي إنبي.



