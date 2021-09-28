خبير يكشف مفاجأة عن توقيت عودة مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات ازمة السد الإثيوبي، قائلاً: "إثيوبيا تعمل على استنزاف الوقت منذ بداية المفاوضات، والكونغو قامت بإرسال مقترحات محددة لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وجاري تحديد وقت قريب لاستئناف المفاوضات".



وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر أمامها 9 أشهر حتى موعد الملء المقبل، ولعل هذه المدة تكون فترة كافية للوصول إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسم جدًا في الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكدًا بأن مصر لن تسمح بأي نقص في المياه التي تقدم لمصر عبر التدفق الحُر للنهر.

