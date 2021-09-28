بعد بكائها أثناء استلامها تكريم والديها الراحلين.. رسالة دعم من إلهام شاهين لدنيا سمير غانم

وجهت النجمة إلهام شاهين، رسالة دعم إلى النجمة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، بعد بكاء دنيا اليوم أثناء استلام تكريم والديها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، من المهرجان القومي للمسرح المصري.





ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لدنيا لحظة تسليم درع التكريم على خشبة المسرح، وكتبت: "حبيبتى دنيا، مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى، ستكونين انتى وإيمى امتدادا لهم فى فنهم الجميل، بحبكم من كل قلبى".





وتوافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، دورة (الكاتب المسرحي المصري) على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.