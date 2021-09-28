وزير المالية يفجر مفاجأة عن حجم الدين الإجمالي لمصر (فيديو)

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حجم الدين الإجمالي لجمهورية مصر العربية، خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: "الدين مصر الإجمالي كان يقدر بـ 108 % من الناتج المحلي، وفي عام 2019 انخفض لـ90.4%، وكان من المخطط أن ينخفض لـ83%، ولكن بسبب أزمة كورونا انخفض لـ87%.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ديون الدول النامية زادت في عامين بسبب كورونا بنسبة 15% بسبب قلة الإيرادات وزيادة المصروفات، مضيفًا أن هناك عجزًا في الميزانية ويجب البحث عن تمويله من خلال القروض، او تقليل المصروفات، مضيفًا أن أفضل حل لتمويل هذا العجر هو إجراء "توليفة" معينة سواء من خلال السندات أو القروض أو أذون الخزانة أو الاقتراض من المؤسسات الدولية.



وأضاف أن تقليل المصروفات لعدم الاقتراض سيؤدي إلى وقف الكثير من المشروعات، وبالتالي ستقل فرص العمل، مشيرًا إلى ان الاقتراض من شأنه ان يساهم في القيام بمشروعات تنمية، مما يساهم في زيادة معدل التنمية، وهذا من شانه أن يوفر المزيد من الإيرادات التي تساهم في سداد القروض، لافتَا إلى أن تقليل مصروفات الدولة من شانه ان يزيد من انكماش الاقتصاد، وهذا أمر غير جيد، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والرغبة في توفير فرص العمل.