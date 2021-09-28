Advertisements

وزير المالية يفجر مفاجأة عن حجم الدين الإجمالي لمصر (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:09 ص
معيط
معيط
كساب أحمد
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حجم الدين الإجمالي لجمهورية مصر العربية، خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: "الدين مصر الإجمالي كان يقدر بـ 108 % من الناتج المحلي، وفي عام 2019 انخفض لـ90.4%، وكان من المخطط أن ينخفض لـ83%، ولكن بسبب أزمة كورونا انخفض لـ87%.

وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ديون الدول النامية زادت في عامين بسبب كورونا بنسبة 15% بسبب قلة الإيرادات وزيادة المصروفات، مضيفًا أن هناك عجزًا في الميزانية ويجب البحث عن تمويله من خلال القروض، او تقليل المصروفات، مضيفًا أن أفضل حل لتمويل هذا العجر هو إجراء "توليفة" معينة سواء من خلال السندات أو القروض أو أذون الخزانة أو الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وأضاف أن تقليل المصروفات لعدم الاقتراض سيؤدي إلى وقف الكثير من المشروعات، وبالتالي ستقل فرص العمل، مشيرًا إلى ان الاقتراض من شأنه ان يساهم في القيام بمشروعات تنمية، مما يساهم في زيادة معدل التنمية، وهذا من شانه أن يوفر المزيد من الإيرادات التي تساهم في سداد القروض، لافتَا إلى أن تقليل مصروفات الدولة من شانه ان يزيد من انكماش الاقتصاد، وهذا أمر غير جيد، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والرغبة في توفير فرص العمل.

الكلمات المفتاحية

وزير المالية محمد معيط الميزانيه الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يرفض طلب الإدارة

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الثنائي

منذ ساعة و نصف

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

منذ ساعتين

تصريح قوي من السير أليكس فيرجسون عن رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير المالية يوضح قيمة عجز الميزانية

نمو الإيرادات المالية العمانية بنسبة 24.4% بنهاية أغسطس

مكاسب الإصلاح الاقتصادي في مصر تخفف من تداعيات أزمة كورونا

الدكتور عيد رشاد عبد القادر يكتب: الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022

وزير المالية: في قطاعات قافلة ومش بتجيب إيرادات.. والعجز بستلفه (فيديو)

وزير المالية: هذا هو أفضل حل لتمويل عجز الموازنة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الثنائي

08:01 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements