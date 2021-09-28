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ميدو يعلق على عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي بتصريح قوي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:07 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
امل الحلفاوي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار عودة شوقي غريب، لتدريب منتخب مصر الأولمبي، حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الإثنين.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعيين شوقي غريب مرة أخرى لتدريب المنتخب الأولمبي مستفز، هذا القرار أحبط 80% من المدربين المصريين الواعدين الذين يسعون لقيادة المنتخب الأولمبي".

وتابع، "البعض اعتبر أن قرار إعادة شوقي غريب لقيادة المنتخب الأوليمبي قرارًا صحيحًا، وذلك لخبرته مع تلك المرحلة السنية، والكثير اعتبره قرارًا ظالمًا، لأنه يعد ظلم للكثير من المدربين المصريين الذين يستحقون الحصول علي تلك الفرصة".

وتساءل، "هل المدربين في مصر انتهوا حتى يكون هناك دائرة مغلقة على بعض الأسماء بعينها لإدارة المنتخبات الوطنية، والتدوير بينهم دون النظر لغيرهم؟".

الكلمات المفتاحية

ميدو شوقي غريب اتحاد الكرة

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