تشكيل ميلان المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يواجه ميلان الإيطالي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب"سان سيرو".





ويتواجد ميلان في المجموعة الثانية رفقة كل من أتلتيكو مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي - بورتو البرتغالي.





وخسر الروسونيري بثلاثية أمام ليفربول في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد".





ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: مايك ماينيان.





خط الدفاع: ديفيد كالابريا – سيمون كيير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز.





خط الوسط: أليكسيس ساليميكريس – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – لياو.





خط الهجوم: إبراهيم دياز – ريبيتش.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لمجموعات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



