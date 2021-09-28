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"الري": أزلنا 64 ألف تعدٍ على النيل خلال الفترة الماضية (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:45 ص
وزارة الري والموارد المائية
وزارة الري والموارد المائية
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه تم إطلاق حملة انقاذ نهر النيل في يناير 2015، وخلال هذه الفترة تم إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدي على مجرى النيل، من بين 120 ألف حالة تعدي تم حصرهم، وهي تمثل 55% من إجمالي التعديات.

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أن هناك مجهودات أضخم وإجراءات أسرع وأقوى للتعامل مع التعديات المتبقية خلال الـ 6 شهور القادمة وفقًا لتكليفات الرئيس، منوهًا بأن الدولة تتحمل أخطاء وتراكمات سنوات طويلة تريد التعامل معها بحسم وسرعة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بـ 9 آلاف كيلو تأهيل ترع، وتم الانتهاء من مليون فدان بنظام الري الحديث.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن التعديات موزعة على معظم المحافظات التي لها وجه نيلية أبرزها التعديات على فرع رشيد، موضحًا أن معظم التعديات يكون ردم في المجرى المائي، والذي يؤثر بشكل واضح على القطاع المائي ويقلل قدرته على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لنهر النيل.

وناشد، المواطنين بمساعدة أجهزة الري في مواجهة التعديات على المجاري المائية، وأن يدركوا أن مياه النيل ملك لهم.

الكلمات المفتاحية

وزارة الري النيل الموارد المائية التعديات

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