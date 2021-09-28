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بعد توجيهات السيسي.. الري توجه رسالة عاجلة للمصريين (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:05 ص
الري
الري
هدى عبدالرازق
وجه المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، مناشدة للمصريين بمساعدة أجهزة الدولة في مواجهة التعديات، ويدركوا قيمة مياه النيل.

وقال "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أن هناك مجهودات أضخم وإجراءات أسرع وأقوى للتعامل مع التعديات المتبقية خلال الـ 6 شهور القادمة وفقًا لتكليفات الرئيس، منوهًا بأن الدولة تتحمل أخطاء وتراكمات سنوات طويلة تريد التعامل معها بحسم وسرعة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بـ 9 آلاف كيلو تأهيل ترع، وتم الانتهاء من مليون فدان بنظام الري الحديث.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن التعديات موزعة على معظم المحافظات التي لها وجه نيلية أبرزها التعديات على فرع رشيد، موضحًا أن معظم التعديات يكون ردم في المجرى المائي، والذي يؤثر بشكل واضح على القطاع المائي ويقلل قدرته على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لنهر النيل.

وناشد، المواطنين بمساعدة أجهزة الري في مواجهة التعديات على المجاري المائية، وأن يدركوا أن مياه النيل ملك لهم.

الكلمات المفتاحية

وزارة الري مصر عبد الفتاح السيسي الري الرئيس السيسي

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