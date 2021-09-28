مي كساب: ردود أفعال الجمهور على دوري في "عقبال عوضك" أثرت في بشكل كبير

عبرت الفنانة مي كساب، عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور على حكاية "عقبال عوضك"، الذي يعرض لها حالياً، ولاقي إشادة كبيرة من قبل الجمهور.





وقالت مي كساب أثناء حوارها فيى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": السوشيال ميديا جعلت رد الفعل سريع جدًا، وكل كلمة تم كتابتها عن دوري في المسلسل أثرت فيا، وهي دي مدرسة التمثيل اللي بحبها"



وتابعت "وأنا من الممثلين اللي مش بحب ميكاب كتير وبفضل اتخانق مع الماكيير للسبب ده، لأني بشوف الميكاب بيأثر على المصداقية ولازم لما أنفذ شخصية الناس تصدقني".





حكاية "عقبال عوضك" تُعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في 2:30 صباحًا و12:00 ظهرًا، ويعاد على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساء و5 صباحًا و10 صباحًا.