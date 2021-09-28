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ميدو: غريب حصد أمم إفريقيا بالحظ وعودته بعد فضيحة أثينا أمر غير مفهوم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الحظ لعب دورًا في تحقيق شوقي غريب، لقب كأس أمم إفريقيا للشباب، مع منتخب مصر الأولمبي، مشيرًا إلى أنه كان لا يجب عودته بعد فضيحة أثينا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حدثت فضيحة في تصفيات أولمبياد أثينا 2004 تحت قيادة شوقي غريب، وخسر منتخب مصر بأحد أفضل أجياله، جميع مبارياته لأول مرة في التاريخ ليتذيل بذلك المجموعة، وفي تلك اللحظة كان يجب على شوقي غريب الابتعاد عن اتحاد الكرة تمامًا والتفكير في أسماء أخري".

وتابع،"كرة القدم لم تتحكم في التعاقد مع شوقي غريب، بل أشياء أخرى هي من تحكمت، فأنا لا أعلم سبب تعيينه مرة أخرى بعد فضيحة تصفيات أثينا".

واستكمل، "إذا أقيمت بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا السابقة في أي بلد غير مصر، لما كنا تمكنا من الفوز بها، ولو حد قالكم إن المنتخب الأوليمبي لعب كويس في أولمبياد طوكيو بيضحك عليكم".

وأشار، "ما يحدث في الساحة الرياضية بشأن إعادة تعيين شوقي غريب لا يرضي أحد، ويؤكد أن التدريب في مصر ليس لأصحاب الكفاءة".

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