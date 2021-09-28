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مفاجأة.. حقيقة رفض علاء ميهوب العمل في جهاز موسيماني

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
تحدث علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عن حقيقة رفضه العمل مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

وقال ميهوب في تصريحات لبرنامج الماتش " الناس بتقول اني اعتذرت عن الترشيح للعمل مع موسيماني، الكلام ده عار تماما من الصحة".

وتابع "الي يعرفني كويس ويعرف مدى ارتباطي بالأهلي يعرف ان ده كلام مغرض، اولا مفيش حد عرض عليا اصلا سواء من لجنة الكرة او حد في النادي اني اكون موجود، عمري ما هرفض اي ترشيح اني اشتغل في النادي الأهلي".

وأضاف "انا مش بتكلم مع حد اصلا سواء مع صحفي او قناة، لما بحب اتكلم عن حاجة بطلع اتكلم بنفسي على الهواء، ادارة الأهلي بتشوف الأحسن دايما وبتاخد القرار الأفضل".

وواصل ميهوب "لا أملك أي مشكلة مع موسيماني ولا أمانع العمل معه، لو اتعرض عليا هوافق طبعًا، أنا بسمع اسم النادي الأهلي مش بفكر وبوافق".

وأردف "اليومين دول في كلام كتير بيتقال، في ناس كتير مش حابة اني اكون موجود في الأهلي ومعرفش مين هم، ومع ذلك بشوف ان الناس مرحبة اني انضم لكن انا مرفضتش وعمري ما اساءت لموسيماني".

واختتم علاء ميهوب تصريحاته قائلًا "يوم ما اتكلم عن حد مش هتكلم عن المدير الفني للأهلي ، المدرب العام في الأهلي بيكون له دور كبير وده كان بيحصل مع جوزيه والمدير الفني مش بيعمل كل حاجة بنفسه".

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