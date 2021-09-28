ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

زف الإعلامي أحمد حسام ميدو، خبرًا صادمًا لجماهير نادي الزمالك، بخصوص قيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " قرار إيقاف قيد الزمالك يمنع النادي من قيد سيف الجزيري ومحمد أوناجم، حتى الآن، وفي حال استمر الوضع هكذا، سيعود الجزيري إلى نادي المقاولون العرب".





كما أوضح أن قرار حرمان نادي الزمالك، من القيد، كان قد صدر يوم 24 يونيو السابق، ولكن تم التكتم على الخبر بسبب منافسة الفريق على الدوري خلال تلك الفترة.





وتابع، "قرار تكتم الإدارة على قرار منع القيد جيد، ولكن أتعجب من الاستغناء عن بعض اللاعبين بعد صدور هذا القرار، على الرغم من معرفة أمر الحرمان من القيد مسبقا".





واختتم، "الزمالك سيواجه أزمات كبيرة في الموسم الجديد حال عدم الانتهاء من أزمة القيد".



