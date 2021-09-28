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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، في المجموعة الأولى والتي تضم كل من لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو – روبين دياز – جون ستونز – كايل ولكر.

خط الوسط: فيرناندينو – كيفن دي بروينه – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيران توريس – جاك جريليش – رياض محرز.

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