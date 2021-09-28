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بالأحمر.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:28 ص
رانيا بوسف
رانيا بوسف
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا جديدة.



وطلت بفستان كاجوال أحمر قصير، من أمام سيارة فيراري، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وخطفت الأنظار في أحدث ظهور لها.



يذكر أن رانيا يوسف، تواصل حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي

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