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رد فعل رامي رضوان على بكاء دنيا سمير غانم على والديها الراحلين لحظة تكريمهما

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:22 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
ولاء عبد الناصر

حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعد بكائها لحظة تسلمها تكريم والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

ونشر رامي رضوان فيديو دنيا سمير غانم، أثناء استلامها تكريم والديها الراحلين، وأبرز خلال الفيديو كلمة دنيا سمير غانم خلال الحفل.


يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، شاركت في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم قبل ساعات وظهرت بفستان أسود لتواصل ارتداءها ملابس الحداد بعد أشهر من رحيل والديها، وبدت دنيا وقد فقدت الكثير من الوزن منذ رحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز عقب وفاة والدها بفترة تقترب من 3 شهور.


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