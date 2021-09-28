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طبيب الزمالك يكشف حقيقة هروب عبدالشافي من منتخب مصر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:32 ص
عبدالشافي
عبدالشافي
امل الحلفاوي
كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن رفض محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأبيض، الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عبدالشافي يعاني من قطع في غضروف الركبة، وقرح على مستوى الركبة، مما تطلب إراحته خلال الفترة المقبلة".

وتابع، "عبدالشافي لم يتهرب من الإنضمام إلى المنتخب الوطني، الإصابة هي من حالت دون انضمامه للمنتخب خلال الفترة القادمة".

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