ستهز شخصيته أمام اللاعبين.. تعليق مثير من طارق العشري حول عقوبة الأهلي على موسيماني

يرى طارق العشري، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن عقوبة الأهلي على الجهاز الفني غريبة وغير منطقية.





وقال العشري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "العقوبة على الجهاز الفني للأهلي غريبة بعض الشئ.





وتابع: من المفترض أن بينه وبين النادي عقد، واذا لا يرضى النادي باسلوبه في المباريات يفسخ العقد بكل شفافية".





وأكمل: "لا يجب أن يحصل خصم وتطبيق العقوبة غير منطقي، العقود لا يوجد بها عقوبات على المدير الفني لأن ذلك يهز شخصيته أمام اللاعبين".



