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شوقي غريب: كنت مرشح لتدريب المنتخب الأول.. وكنا سنقدم أداء أفضل بطوكيو في هذه الحالة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الفراعنة افتقدت صلاح ومصطفى محمد في طوكيو. 

وقال شوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لعبنا بطولة افريقيا وكسبنا البطولة واتاهلنا، في الاولمبياد وصلنا وصعدنا لربع النهائي وتجاوزنا الدور الأول لكن خرجنا من البرازيل التي توجت باللقب، كانت بطولة قوية جدا".

وأكمل: "افتقدنا لاعبين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد، ليفربول يعتمدوا على صلاح في مباريات كثيرة".

وتابع: "مصطفى محمد لعب 15 دقيقة مع المنتخب الأول، وسجل هدف التعادل مع الجابون، هذا ليس مبررا لكن لو تواجد معنا لاعبين مثلهم كنا سنقدم أداءا أفضل".

وأضاف: "الفرق بيننا وبين اللعب على ميدالية كان 90 دقيقة فقط، كان معنا الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وواجهنا البرازيل، هناك مجموعات أخرى لاعبت فرق أقل".

وأتم: "لعبنا 4 مباريات خلال 9 أيام وبذلنا مجهودا كبيرا خلال مواجهة أستراليا، لم أتوقع استمراري بالمنتخب الأولمبي لأنني كنت ضمن المجموعة المرشحة لتدريب المنتخب الأول".

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