موعد مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة شيريف تيراسبول ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء متوازن للمرينجي.





موعد مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول

وتقام مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس اليوم الثلاثاء.





ويذكر أن ريال مدريد كان حقق الفوز على نظيره انتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.



