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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يواجه فريق ريال مدريد الإسباني اليوم نظيره شيريف تيراسبول ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء متوسط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول
وتقام مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس اليوم الثلاثاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:-
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، الابا، ناتشو
خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، اسينسيو
خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور

ويذكر أن ريال مدريد كان حقق الفوز على نظيره انتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

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