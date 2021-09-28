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لأول مرة.. شوقي غريب يكشف كواليس أزمة عبد الرحمن مجدي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
حسام مجدي
كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لأول مرة عن كواليس أزمة عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب.

و‎أكد شوقي غريب عقب عودته بشكل رسمي لتدريب المنتخب الأولمبي أن اللاعبين لم يقصروا في بطولة
الأولمبياد الماضية بطوكيو.

وقال غريب في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن عبد الرحمن مجدي اخطأ بشكل كبير، خاصة وأن عبد الرحمن كان جاهز للعب مباراة الأرجنتين لكن عندما حدثت الأزمة قررنا استبعاده.

 وأضاف أن الخطأ اذا كان جسيما مثلما تحدث عنه الجميع كان تم ترحيله من قبل أحمد مجاهد.

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