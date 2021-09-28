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موقف جريزمان من المشاركة أمام ميلان

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أكمل أتلتيكو مدريد الإسباني استعداداته مساء الإثنين قبل التوجه إلى إيطاليا، لمواجهة ميلان في إطار الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب سان سيرو.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، لن يراهن على المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية للفريق، ولا الثنائي توماس ليمار وجواو فيلكس كذلك".

ومن المرجح أن يعتمد على كل من قائد الفريق، كوكي ريسوركسيون والمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا للعب بالتشكيل الأساسي إلى جانب قلب الهجوم لويس سواريز.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل سلبيا في المباراة الأولى ضد بورتو البرتغالي في مدريد، ضمن المجموعة الثانية، التي تعرض خلالها ميلان للخسارة على يد ليفربول في آنفيلد 3-2.

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