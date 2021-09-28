Advertisements

رئيس نادي توسكر الكيني يتحدث عن مواجهة الزمالك وموقف الجماهير من حضور المباراة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

تحدث دانيال أدودا رئيس مجلس إدارة نادي توسكر الكيني عن المواجهة المنتظرة أمام نادي الزمالك في دور الـ 32 ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال دانيال في تصريحات لبرنامج الماتش "المباراة ستكون قوية ضد نادي الزمالك، نادي غني بالتاريخ وكبير".

وتابع "نحن نحترم نادي الزمالك كثيرًا ، ونركز في المواجهة بشكل كبير ونسعى لتقديم أقصى ما لدينا".

وأضاف "فكرة استغلالنا لإقامة الذهاب في كينيا تختلف وفقًا لرؤيتك للأمر، ستستضيف مباراة في ملعبك سواء كانت ذهابًا أو إيابًا، سنحاول استغلال هذه الميزة أولًا قبل أن يستغلها الزمالك في لقاء الإياب".

وبالنسبة لحضور الجماهير للمباراة، قال دانيال "لن يكون هناك حضور جماهيري في المباراة بسبب فيروس كورونا، موقفنا سيكون نفس موقف مصر من حضور الجماهير".

أخبار تهمك

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 17 ساعة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ يوم

برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

04:23 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

05:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements