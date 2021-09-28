رئيس نادي توسكر الكيني يتحدث عن مواجهة الزمالك وموقف الجماهير من حضور المباراة





تحدث دانيال أدودا رئيس مجلس إدارة نادي توسكر الكيني عن المواجهة المنتظرة أمام نادي الزمالك في دور الـ 32 ببطولة دوري ابطال افريقيا.





وقال دانيال في تصريحات لبرنامج الماتش "المباراة ستكون قوية ضد نادي الزمالك، نادي غني بالتاريخ وكبير".





وتابع "نحن نحترم نادي الزمالك كثيرًا ، ونركز في المواجهة بشكل كبير ونسعى لتقديم أقصى ما لدينا".





وأضاف "فكرة استغلالنا لإقامة الذهاب في كينيا تختلف وفقًا لرؤيتك للأمر، ستستضيف مباراة في ملعبك سواء كانت ذهابًا أو إيابًا، سنحاول استغلال هذه الميزة أولًا قبل أن يستغلها الزمالك في لقاء الإياب".





وبالنسبة لحضور الجماهير للمباراة، قال دانيال "لن يكون هناك حضور جماهيري في المباراة بسبب فيروس كورونا، موقفنا سيكون نفس موقف مصر من حضور الجماهير".