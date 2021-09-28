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برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "دينفسا سينترال" الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، معجب للغاية بالنجم الإسباني إيسكو.

وتابعت الشبكة، أن خوان لابورتا يريد تعزيز صفوف الفريق من خلال التعاقد مع إيسكو، خاصة أن النجم الإسباني ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.

ولا يعد إيسكو من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومن المتوقع أن يغادر اللاعب صفوف النادي الملكي الصيف المقبل.

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