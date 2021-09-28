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"ماشية بالحب".. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على عودة غريب لتدريب المنتخب الأولمبي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:28 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
امل الحلفاوي
علق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على قرار عودة شوقي غريب، لتدريب منتخب مصر الأولمبي، مشيرًا إلى أنه قرار ليس له علاقة بكرة القدم.

وأكد سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعيين شوقي غريب لقيادة المنتخب رسالة من اتحاد الكرة أن التدريب ماشي بالحب".

وتابع، "هل شوقي غريب كان السبب في تحقيق الـ3 بطولات المتتالية لأمم إفريقيا؟، مع احترامي له، ولكن غريب لم يكن له دور في جهاز حسن شحاتة سوى أنه يطمن عليه ويسخنا، وأي مدرب في مصر كان هيكسب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا".

واستكمل، "الكرة المصرية أكبر من الأشخاص المسؤولين عن إدارتها، هل لا يوجد في مصر مدربين غير شوقي غريب؟، وما الذي سيقدمه غريب للمنتخب في الولاية الجديدة؟، الاتحاد يعتقد أن الشعب المصري لديه ذاكرة سمك".

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