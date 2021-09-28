مانشستر يونايتد يتلقى خبرا سارا بشأن جاهزية نجم الفريق

أصبح المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، جاهزا للمشاركة في مباريات الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.





وكان راشفورد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد قد خضع لجراحة في الكتف خلال الصيف الماضي، بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة مع منتخب إنجلترا خلال بطولة يورو 2020.





من جانبه كتب راشفورد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم إثنين سعيد. سأرى الطبيب يوم الجمعة للتشاور".





وأتم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد: " كل شيء يسير على ما يرام، سأحصل على الضوء الأخضر للانضمام إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى".





وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة فياريال الإسباني مساء الأربعاء المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



